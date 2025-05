Golf: DP World Tour, Migliozzi, Laporta, E.Molinari e De Leo in Turchia

Sei anni dopo l'ultima volta il DP World Tour torna in Turchia. Dall'8 all'11 maggio ad Antalya si disputerà l'ottava edizione del Turkish Airlines Open. Primo evento dell'European Swing (di cui fa parte anche l'82° Open d'Italia, in programma dal 26 al 29 giugno prossimi in Toscana, all'Argentario Golf Club), andrà in scena al Regnum Carya che ha già ospitato la gara dal 2016 al 2018. Quattro gli italiani nel field: Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari e Gregorio De Leo. Il poker d'azzurri è servito in Turchia che ha ospitato per la prima volta la gara nel 2013 quando a imporsi fu il francese Victor Dubuisson (a segno pure nel 2015), capace di superare campionissimi della disciplina come Justin Rose (poi ha fatto sua la competizione sia nel 2017 che nel 2018) e Tiger Woods, entrambi 3/i alle spalle pure del gallese Jamie Donaldson (2/o).