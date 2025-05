Giro d'Italia torna a Napoli, carovana al Parco Verde di Caivano

E' partito il conto alla rovescia per la sesta tappa del Giro d'Italia che per il quarto anno consecutivo porterà le stelle del ciclismo a Napoli. La frazione è quella del 15 maggio con partenza da Potenza e arrivo sul lungomare partenopeo. La tappa è stata presentata oggi all'Accademia di Belle Arti a Napoli: rispetto al passato la frazione darà più spazio ai comuni dell'area metropolitana, tra cui Pomigliano e Caivano, mostrando luoghi diversi da quelli della cartolina partenopea, e destinando un occhio anche al sociale oltre che al carico di storia, arte, cultura, ambiente e paesaggio di cui l'hinterland è ricco. La tappa della Corsa rosa, dopo aver preso il via da Potenza, attraverserà la Lucania e l'Irpinia per entrare nell'area metropolitana di Napoli all'altezza di Nola, città del sindaco di Napoli Manfredi, per poi inoltrarsi nell'area nord fino al lungomare di Napoli, per un arrivo che si preannuncia in volata sullo sfondo di Castel dell'Ovo. La tappa, voluta dalla Città Metropolitana di Napoli per promuovere il patrimonio del territorio, regalerà ai 750 milioni di telespettatori di audience potenziale collegati da 200 Paesi e 5 continenti la possibilità di ammirare diversi luoghi: "Siamo davvero contenti - ha affermato il sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi - di ospitare il Giro d'Italia per la quarta volta consecutiva, è una cosa impensabile nel ciclismo di oggi. Se Napoli e la sua area metropolitana sono oggi tra le mete più ambite del turismo internazionale è anche grazie al lavoro che stiamo facendo col Giro. E per questo è stata fatta la scelta di toccare anche due punti molto simbolici che sono la Stellantis di Pomigliano, quindi il lavoro, e il Parco Verde di Caivano, con il tema dell'inclusione sociale e del recupero delle tante periferie".