Zuccarini riceve l'ex presidente del Coni regionale Ignozza

"Ho ricevuto a Palazzo comunale l'ex presidente del Coni Umbria, gen. Domenico Ignozza, a conclusione del suo mandato, dopo 34 anni di servizio nel mondo sportivo umbro, esprimendo il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale per tutto ciò che ha fatto nella sua lunga attività, in favore dello sport e del nostro territorio":: lo ha riferito il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, mettendo in evidenza che "il presidente Ignozza ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale con riconosciuto ed apprezzato impegno. Gli ho consegnato il gagliardetto della Città di Foligno, quale simbolo di massima gratitudine, formulando i più sinceri auguri per nuovi traguardi, che sono sicuro saprà portare avanti con la dedizione sempre dimostrata".