De Pascale, un mese per vincere la partita del Gp di Imola

"La partita la dobbiamo giocare e la dobbiamo vincere e questa è la sfida che abbiamo nel prossimo mese". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale, intervenendo nella conferenza stampa di presentazione del Gp di Imola, parlando della possibilità che l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari resti nel calendario di Formula 1 anche nei prossimi anni. "Questo è il luogo perfetto della Formula 1", ha rivendicato de Pascale. Per il rinnovo del contratto "per noi come sistema istituzionale non è una questione di budget. Le risorse il sistema Italia le ha e le vuole mettere in campo, ciascuno è pronto a fare la propria parte, la Regione Emilia-Romagna ha già le risorse a bilancio per il 2026". Inoltre, anche pensando alla concomitanza con il Gp di Monza, "non è una questione di Stati. Se serve un altro Stato abbiamo anche un altro Stato", che "abbiamo già utilizzato in passato, è pronto a entrare in team e in squadra". Il riferimento è a San Marino. Il governatore chiama alla collaborazione istituzionale: serve una "grande alleanza in maniera coesa, anche rifuggendo ogni forma di scaricabarile". Tra le ipotesi di cui si è parlato, anche quella di recuperare l'anno prossimo l'edizione saltata nel 2023: "È un'aspettativa da cui partiamo: nel momento dell'emergenza della Formula 1 Imola c'è stata, poi l'emergenza l'ha avuta Imola e ora ci aspetteremmo lo stesso - sottolinea de Pascale, ricordando come nel 2020 si rese disponibile a ospitare il Gp con scarso preavviso nei mesi del Covid - Però a noi interessa un accordo stabile e pluriennale".