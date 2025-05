Pallanuoto: A1; colpo del Telimar, preso Nicolas Saveljic

Nicolas Saveljic è un nuovo giocatore del Telimar, proviene dal VK Budva, squadra della Lega A1 montenegrina. Secondo annuncio di mercato in due giorni per il club palermitano, che ha concluso il campionato di A1 di pallanuoto con la salvezza, sta ampliando l'organico in vista della prossima stagione, con obiettivi più ambiziosi della permanenza nella massima categoria nazionale. Dopo l'ingaggio del mancino montenegrino Uros Vukurovic, un altro innesto in avanti, con l'arrivo di Saveljic, giocatore dalla doppia nazionalità montenegrina e americana, da un paio di anni nel roster del team olimpico statunitense, che ha firmato un contratto biennale. Classe 1998, nato a Bordeaux, in Francia, Saveljic ha maturato un percorso di altissimo livello, con una carriera che lo ha visto affermarsi sia nei campionati europei che sul palcoscenico americano. Oltre ai successi nei club, ha rappresentato il Montenegro in diverse competizioni giovanili mondiali ed europee tra il 2014 e il 2017, prima di entrare nel giro della nazionale maggiore. "Per la mia carriera - commenta il neoacquisto Nicolas Saveljic - è una scelta entusiasmante. Arrivo al TeLiMar Palermo per lavorare, per guadagnarmi il mio spazio e per aiutare la squadra a vincere. Non vedo l'ora di imparare l'italiano e di immergermi nella cultura di Palermo". Raggiante Marcello Giliberti, presidente del Telimar, attivissimo nelle trattative. "Ho portato a segno un colpo di mercato che non avrei mai immaginato - osserva Giliberti - di cui sono veramente orgoglioso. Nicolas è un top player. In quanto tale, ha infinite proposte da parte di club di alto livello da tutte le parti del mondo. A parte la sua indubbia validità dal punto di vista sportivo, in quanto atleta eclettico, dotato di gran tiro, gran nuoto e grande visione di gioco, Nicolas ha mostrato nella definizione del nostro accordo grande equilibrio, maturità e visione, oltre a una grande voglia di identificarsi e calarsi in toto nel nostro progetto".