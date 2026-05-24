Giro: ritorno a Milano dopo 5 anni, circuito cittadino per 15/a tappa

Arriva a Milano, dopo 5 anni di assenza, il Giro d'Italia che vedrà i corridori partire per la 15/a tappa da Voghera e poi percorrere le strade del capoluogo lombardo in un circuito cittadino di 16 km da compiere quattro volte fino all'arrivo in corso Venezia. Nel 2021, il Giro arrivò in una Milano semideserta per il Covid mentre ben altra affluenza di tifosi è prevista oggi per una tappa di 157 km in piano dedicata ai velocisti. Sarà il 90/o arrivo di tappa nella città dove nacque il Giro con la prima edizione del 1909. Dopo la partenza da Voghera alle 13.40, la corsa toccherà Pavia per poi entrare da sud a Milano in via della Chiesa Rossa dove partirà il circuito finale di 16,3 km da ripetere quattro volte, attraversando alcune delle vie principali della zona est della città come viale Toscana, viale Umbria, corso Buenos Aires e corso Venezia, dove è fissato l'arrivo con le premiazioni verso le 17. Il passaggio del Giro in città sarà inoltre l'occasione per valorizzare un luogo simbolo del ciclismo milanese e italiano: il velodromo Maspes Vigorelli è infatti al centro del palinsesto "Aspettando il Giro", organizzato da Milanosport e dal Comitato Velodromo Vigorelli.