Playoff Nba, Thunder e Cavs vincono ancora

Oklahoma City e Cleveland si prendono gara-3 e si avvicinano ai rispettivi obiettivi nei playoff NBA. I Thunder travolgono ancora i Lakers a Los Angeles imponendosi 131-108 e portandosi sul 3-0 nella serie, mentre i Cavaliers superano Detroit 116-109 accorciando sul 2-1 grazie a un grande finale di James Harden e ai 35 punti di Donovan Mitchell. Alla Crypto.com Arena i Lakers, sotto 0-2 nella serie, restano in partita solo per un tempo. La squadra di coach JJ Redick chiude infatti avanti di due lunghezze all'intervallo, ma nella ripresa Oklahoma City cambia completamente ritmo e domina il secondo tempo. Ancora decisivi Ajay Mitchell, autore di 24 punti e 10 assist, e Shai Gilgeous-Alexander che aggiunge 23 punti e 9 assist trascinando i Thunder verso il terzo successo consecutivo nella serie. Ai Lakers non bastano i 19 punti e 8 assist di LeBron James, con la differenza tra le due squadre che emerge soprattutto nel terzo quarto. Oklahoma City resta così imbattuta in questi playoff e vede sempre più vicino il ritorno alle finali della Western Conference. Successo pesante anche per Cleveland contro Detroit in una sfida molto più equilibrata. I Cavaliers sembrano avere il controllo della partita dopo essere saliti fino a +17, ma i Pistons reagiscono e riescono a riportarsi a contatto nel finale grazie soprattutto alla tripla doppia di Cade Cunningham, che chiude con 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Negli ultimi minuti, però, Cleveland trova i canestri decisivi di James Harden: sette punti consecutivi dell'ex Clippers indirizzano definitivamente la gara verso i Cavaliers. Il protagonista assoluto resta comunque Donovan Mitchell, autore di 35 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Jarrett Allen con 18 punti ed Evan Mobley con 13. Detroit paga le tante palle perse nel finale e ora dovrà difendere il vantaggio nella serie in gara-4.