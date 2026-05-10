MotoGp Francia: Martin svetta nel warm up, Bezzecchi e Bagnaia non spingono

Lo spagnolo Jorge Martin, vincitore della gara sprint di ieri, ha fatto segnare il miglior tempo nel warm up del Gp di Francia. Il pilota dell'Aprilia ha chiuso il miglior giro in 1.31.506, precedendo di 17 millesimi Alex Marquez con la Ducati del team Gresini e di quasi due decimi Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse). Distacchi minimi per un grupppetto di piloti che segue, che comprende Diogo Moreira (Honda-Lcr), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Enea Bastianini (KTM-Tech3) e Fabio Quartararo (Yamaha). Più staccato è Marco Bezzecchi, il leader del mondiale, col 12/o crono mentre Francesco Bagnaia, secondo ieri nella gara breve, è 19/o. Il piemontese, che partirà dalla pole position, sarà l'unico portacolori del team Ducati ufficiale in gara, dato che Marc Marquez è dovuto tornare in Spagna dove verrà operato al piede destro fratturato nella caduta di ieri nella sprint. Il warm up si è disputato su pista asciutta ma per il Gp è previsto che possa piovere, rimescolando le carte.