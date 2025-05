Giro-E Enel: ha preso il via l'edizione 2025

Dopo il successo della partecipazione all’edizione 2024 di Giro d’Italia e Giro-E, anche quest’anno ANCI, nell’ambito del programma di attività finanziato dal Fondo per le Politiche Giovanili, promuove iniziative a impatto generazionale per l’inclusione socio-economica della popolazione giovanile nelle comunità locali, come driver per lo sviluppo sostenibile dei territori. Oltre alla presenza di un team ANCI al Giro-E, formato da amministratori locali e giovani ambassador under 35 e con Claudio Chiappucci come capitano, è prevista infatti una serie di Stakeholder Forum, a cura di ANCI in collaborazione con i Comuni sede di partenza.