Giro d'Italia: presentata nuova maglia rosa, IUMAN sponsor

Disegnata e prodotta da Castelli, la Maglia Rosa del Giro d'Italia 2025 avrà una texture con il mappamondo che trasmetterà in modo contemporaneo e moderno il concetto di internazionalità. Il Giro d'Italia è stato riconosciuto nel 2024 Ambasciatore del Made in Italy nel mondo dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e per celebrare questo importantissimo traguardo la Maglia Rosa (così come le altre 3 maglie leader) quest'anno è stata pensata per dare seguito allo sviluppo a livello mondiale del brand. "Con oltre un secolo di innovazione e collaborazione con i migliori atleti del mondo, abbiamo portato la nostra maglia più veloce a un livello superiore - ha dichiarato Alessio Cremonese, amministratore delegato di Castelli - L'Aero Race 8S Jersey è frutto di ricerca avanzata, rappresenta l'eccellenza della ricerca aerodinamica applicata all'abbigliamento da gara, con una costruzione basata su materiali ingegnerizzati per massimizzare le prestazioni. Ogni dettaglio è pensato per trasformare al meglio ogni watt in velocità. Allo stesso tempo, abbiamo curato il comfort in ogni aspetto, per garantire una vestibilità perfetta e supporto in ogni condizione. Ogni cucitura, ogni tessuto, ogni scelta progettuale ha un solo obiettivo: aiutare i corridori ad andare più forte. È la sintesi perfetta tra scienza, innovazione e passione per il ciclismo".