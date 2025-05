Giro d'Italia e Bike Economy. L'eccellenza del Made in Italy vince nel mondo

Francesco Sergio, Amministratore Delegato e Co-founder di Nimbl: "In un momento in cui la bike economy sta crescendo in tutto il mondo, l’eccellenza italiana ha un ruolo chiave da giocare. In Nimbl crediamo profondamente nel valore dell’artigianalità, della cura e della performance come tratti distintivi. Ogni nostra scarpa è realizzata a mano in Italia, pensata per chi vive il ciclismo per passione o professione. Il Made in Italy non è solo una scelta stilistica ma è sinonimo di qualità, visione e autenticità. Il Giro d’Italia rappresenta una vetrina ideale per raccontare queste eccellenze. Ogni giorno di gara celebra atleti straordinari che attraversano percorsi di ineguagliabile bellezza, dando vita a una narrazione che unisce sport, territorio e cultura. Il Giro è la corsa più iconica del nostro Paese, una delle più dure e prestigiose del calendario World Tour. Ed è proprio per questo che siamo orgogliosi di essere partner di un evento che incarna appieno i valori in cui crediamo: identità, innovazione e passione".