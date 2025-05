'Stop the genocide' e l'haastag #freepalestine' sono le scritte che compaiono su uno striscione affisso a Lecce lungo l'area dell'arrivo della quarta del Giro d'Italia e firmato dal sindacato studentesco Udu. Non l'unico striscione ben visibile in via Calasso dove si concluderà nel pomeriggio la corsa in rosa partita stamattina da Alberobello. A poca distanza l'altra rivendicazione di Amnesty International Lecce: 'Senza Gaza l'Europa muore stop genocidio'