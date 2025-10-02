Giornata sport italiano nel mondo, Milano-Cortina a Varsavia

Milano-Cortina 2026 protagonista della seconda edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, oggi all'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, per promuovere Olimpiadi e Paralimpiadi invernali e il turismo sportivo invernale italiano. Anna Maria Montuori, di Cortina Marketing parlerà delle Dolomiti come destinazione turistica; prevista anche una tavola rotonda con Valentina Marchei, ex campionessa di pattinaggio artistico e oggi Head of the Ambassador Program di Milano Cortina 2026, e Natalia Kaliszek-Wąsik, ex campionessa polacca. Interverranno anche rappresentanti dei Comitati Olimpico e Paralimpico polacchi, insieme a Stefano Zedde (Enit), che parlerà delle opportunità di turismo polacco in Italia in vista dei Giochi. La giornata si concluderà con un momento di networking e un buffet ispirato ai sapori di Cortina d'Ampezzo, simbolo della tradizione gastronomica italiana.