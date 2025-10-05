Logo SportMediaset
Gioia Errani-Paolini: "Ci siamo molto divertite, una fortuna giocare insieme"

05 Ott 2025 - 13:06
"Ci siamo molto divertite in queste due settimane. Abbiamo giocato un ottimo torneo", così Sara Errani al termine della finale del doppio del Wta 1000 di Pechino. "Sono molto fortunata di avere l'opportunità di giocare con Jas - ha aggiunto - sappiamo quanto sia difficile impegnarsi in singolare e in doppio nel circuito. "Ringrazio tutto il team per il loro supporto quotidiano, e tutto il pubblico. È bellissimo giocare su questo campo davanti a tanta gente". "Grazie per tutto l'affetto che mi avete mostrato - ha detto Paolini al termine del match - È stata una finale dura, siamo riuscite a rimontare. Grazie a tutti, al nostro team e a Sara, è sempre bello poter giocare il doppio con lei, mi sta aiutando tanto anche in singolare".

