Sono iniziati i lavori del nuovo Stadio del Nuoto di Taranto, il palcoscenico dei Giochi del Mediterraneo 2026, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026. L'impresa Ferraro Spa di Roma specializzata nella realizzazione di grandi opere, aggiudicataria dell'appalto, realizzerà questo importante progetto che si ispira ai bastioni di Taranto. Sportium, società specializzata nell'ideazione progettazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione ha firmato la progettazione esecutiva guidando la compagine formata da InFire, società di fire safety engeneering, per la progettazione antincendio, STAIN Engeneering per la progettazione in ambito MEP e SCE Project per la progettazione delle strutture. Sportium, InFire e Stain Engeneering sono tre società che fanno capo alla Holding Progetto Cmr International, gruppo leader in Italia al primo posto nella classifica Guamari 2024.