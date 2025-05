Pallanuoto, A1: Ortigia, no al ricorso per gara col Bologna

Il giudice sportivo ha respinto il ricorso dell'Ortigia, che lamentava un errore tecnico commesso da arbitri e giuria nella gara 3 della semifinale playoff della serie A1 di pallanuoto, giocata dai siracusani contro la De Akker Bologna. Omologato il risultato in campo, cioé la vittoria dei felsineri che è vals ala qualificazione alla finale per il quinto posto. Durissima la presa di posizione del club siciliano che in un comunicato ufficiale parla di "una lunghissima e farraginosa spiegazione" del giudice sportivo. Nella nota dell'Ortigia si legge: "Dal provvedimento in questione si evince l'assoluto imbarazzo del giudice per quanto accaduto, oltre all'inadeguatezza, ancora una volta, della giuria di Bologna e di chi in quell'occasione la sovrintendeva. Prendiamo atto, dunque, che un errore praticamente uguale a quello commesso dalla stessa giuria lo scorso anno e che portò alla ripetizione della gara tra De Akker e Posillipo, in questo caso non produce alcuna conseguenza, penalizzando la nostra società, che dunque domani sarà in acqua a Roma, per disputare la finale per il 7° posto".