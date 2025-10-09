Giochi del Mediterraneo, Tizzano: "Con Abodi nessuna tensione"

"Con Abodi mai nessuna tensione, questa mattina siamo andati dal Governo, spiegando tutto, e abbiamo sistemato la parte amministrativa dei Giochi, mentre nel pomeriggio con la presenza del sindaco di Taranto e del presidente del Coni abbiamo sistemato la parte tecnica e della città". Lo afferma Davide Tizzano, presidente della confederazione internazionale dei Giochi del Mediterraneo di Taranto dopo la riunione di questo pomeriggio a palazzo H. "L'appuntamento di questa sera era per i due stakeholders, Coni e municipalità. Non erano previsti né governo, né regione", sottolinea Tizzano, prima di spiegare un problema legato alla tecnologia che era emerso. "Dovevamo affrontare la questione della piattaforma tecnologica: ovvero risultati, cronometro, statistiche, cyber security - ha concluso -. E quella piattaforma è di nostra proprietà come il Cio detiene quella dei Giochi. Nel contratto c'è scritto espressamente che non è in discussione la selezione e che la facciamo noi a carico del comitato".