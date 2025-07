Ginnastica, Dragas: "Con Raffaeli ci sproniamo a vicenda"

"Gareggiare in casa è sempre un'emozione particolare, ti dà una carica in più. Ho fatto quattro esercizi abbastanza buoni: purtroppo c'è stato un errore al cerchio che mi è costato caro, ma sono soddisfatta perché sono riuscita a reagire e riscattarmi subito dopo". Così l'azzurra di ginnastica ritmica Tara Dragas in meruito alla prima Coppa del Mondo a Milano. "Durante tutti e quattro gli attrezzi mi sono sentita molto bene, mi sono davvero divertita. Se la rivalità con Sofia Raffaeli mi sprona anche durante gli allenamenti? Sì, moltissimo. È una rivalità molto positiva: non ci viviamo come avversarie in senso negativo, anzi, ci sproniamo a vicenda e ci prendiamo come esempio l'una per l'altra. Crescere insieme così è davvero un valore aggiunto", ha aggiunto.