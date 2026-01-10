Snowboard, infinito Fischnaller: vince in Coppa del Mondo a Scuol a 45 anni

Gioia azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di snowboard che si è tenuta a Scuol, in Svizzera. A 45 anni, 24esimo successo individuale nella carriera per Roland Fischnaller. Successo a sorpresa dopo il quinto posto delle qualificazioni del mattino: Fischnaller si è fatto strada superando in sequenza il coreano Sangkyum Kim, lo svizzero Dario Caviezel, il bulgaro Radoslav Yankov e in finale il compagno di squadra Mirko Felicetti, al terzo podio della stagione.