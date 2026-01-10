Logo SportMediaset

Snowboard, infinito Fischnaller: vince in Coppa del Mondo a Scuol a 45 anni

10 Gen 2026 - 16:42

Gioia azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di snowboard che si è tenuta a Scuol, in Svizzera. A 45 anni, 24esimo successo individuale nella carriera per Roland Fischnaller. Successo a sorpresa dopo il quinto posto delle qualificazioni del mattino: Fischnaller si è fatto strada superando in sequenza il coreano Sangkyum Kim, lo svizzero Dario Caviezel, il bulgaro Radoslav Yankov e in finale il compagno di squadra Mirko Felicetti, al terzo podio della stagione. 

Nella classifica generale, il 45enne ora è quarto in una graduatoria tinta d'azzurro: in vetta Aaron March inseguito da Felicetti, Maurizio Bormolini e lo stesso Fischnaller

