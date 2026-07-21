Finali di Volley Nations League donne, il ct Velasco: "In campo dimenticando i trionfi"

In campo dimenticando i trionfi. Julio Velasco prepara la sua Italia alle finali della Nations League di pallavolo: prima sfida, ai quarti, con l'Olanda domani a Macao, nazionale già incontrata e battute dalle campionesse azzurre nella prima settimana di competizioni a Brasilia. "Sarà una sfida difficile trattandosi della prima partita dopo dieci giorni senza gare - le parole del ct -. Siamo pronti, la squadra sta bene, le ragazze stanno lavorando bene ma siamo consapevoli che nessuna partita è semplice a questo livello. Arriviamo a queste Finals dopo aver dato spazio a tante giocatrici nel corso delle tre week ed ora siamo pronti a dare il meglio di noi stessi. Quello che è accaduto nel passato appartiene al passato. Ho ripetuto alle ragazze che devono scendere in campo pensando di aver perso nelle scorse competizioni dimenticando le statistiche, i trionfi". "Mi aspetto una bella partita - ha ammesso la capitana Anna Danesi -. Siamo alle Finals e vedo belle cariche le nostre avversarie così come siamo cariche noi".