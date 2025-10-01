Logo SportMediaset
Federer candidato all'Hall of Fame 2026, Sinner: "Non paragonatemi a lui, Djokovic e Nadal"

01 Ott 2025 - 13:25
© Getty Images

© Getty Images

Roger Federer è in testa alla lista dei candidati per la classe 2026 dell'International Tennis Hall of Fame. L'elenco dei candidati è stato annunciato mercoledì. Federer è stato il primo uomo a vincere 20 titoli del Grande Slam e ha inaugurato un'era di grandezza senza precedenti con i più giovani rivali Rafael Nadal e Novak Djokovic. Federer ha vinto 103 trofei a livello di tour e 1.251 partite in singolare, totali superati tra gli uomini solo da Jimmy Connors nell'era Open. Con Federer sono candidati alla Hall of Fame nella categoria giocatori da Svetlana Kuznetsova e Juan Martin del Potro. 

SINNER: "PARAGONI CHE NON HANNO SENSO"
"Sono solo un normale 24enne che cerca di giocare il miglior tennis possibile. Non fate paragoni tra me e Djokovic, non ha senso. Lui è in un'altra categoria con tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera". Così Jannik Sinner, parlando in conferenza stampa dopo la vittoria nel torneo Atp 500 di Pechino, allontana da sé l'accostamento ai big come Djokovic e Rafa Nadal, gli unici come lui ad aver vinto almeno due volte il China Open. "So di aver vinto dei bei titoli nella mia giovane carriera, ma vediamo quanto riuscirò a reggere. Quello che Novak, Rafa e Roger hanno fatto per più di 15 anni è stato incredibile. Novak è ancora qui e sta mostrando un tennis incredibile. Quindi vediamo. Sono qui per giocare. Sono qui per divertirmi. E sono anche felice di poter dire che ho vinto due volte qui, poi si vedrà in futuro", ha aggiunto. "Quando vinci di nuovo dove hai già vinto un titolo, quello è un luogo davvero speciale. La vittoria di due anni fa è stata sicuramente un punto di svolta per la mia carriera, giocando un ottimo tennis contro grandi avversari. Questo lo ricorderò sempre" ha ricordato Sinner.

