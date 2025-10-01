Golf, PGA Tour: Manassero e F. Molinari al Sanderson Farms Championship

Matteo Manassero e Francesco Molinari, che ha fatto parte come vice capitano del Team Europe vittorioso la scorsa settimana nella Ryder Cup, tornano sul PGA Tour per affrontare una delle ultime gare dell'anno che sono particolarmente importanti. Infatti il Sanderson Farms Championship (2-5 ottobre) è il secondo dei sette eventi della serie denominata FedExCup Fall nella quale prendono punti solo i concorrenti classificati dal 51° posto in poi nella FedexCup. Dopo lo RSM Classic (20-23 novembre), coloro che termineranno entro la 125/a piazza avranno la 'carta' per il PGA Tour 2026, ma saranno assegnate anche alcune opportunità di gioco speciali. Attualmente in graduatoria Manassero è 154° e Molinari 202°. Sul percorso del The Country Club of Jackson, a Jackson nel Mississippi, competeranno altri due reduci dalla Ryder Cup, il danese Rasmus Hojgaard, uno dei dodici continentali, e Brandt Snedeker, tra i vice capitani statunitensi. Nel field Max Homa, Akshay Bhatia, Stephan Jaeger, Cameron Champ (suo il successo nel 2018), Patrick Rodgers, l'australiano Min Woo Lee, il filippino Rico Hoey, il canadese Adam Hadwin, il coreano Tom Kim, il danese Nicolai Hojgaard, gemello di Ramsus, il sudafricano Thriston Lawrence e il cileno Cristobal Del Solar, che nel 2024 sul Korn Ferry Tour ha realizzato un 57 (-13), record assoluto su un campo par 70, nell'Astara Golf Championship, a Bogotà in Colombia.