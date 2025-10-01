Pugilato: congresso elettivo di World Boxing spostato a Roma

È stato trasferito a Roma, dalla sede originariamente designata di Nuova Delhi, il congresso di World Boxing che dovra' eleggere il nuovo presidente della federazione mondiale di pugilato, nata per volonta' del Cio in contrasto con l'Iba e con lo scopo di riportare la boxe alle Olimpiadi a pieno titolo. La decisione, annuncia la federpugilato italiana, "segue una serie di discussioni tra World Boxing e la federazione pugilistica dell'India"; lo spostamento "non avrà alcun impatto sulle finali della coppa del mondo, in programma a Nuova Delhi in cinque giornate dal 17 al 22 novembre.