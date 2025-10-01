Logo SportMediaset
Tennis, Monfils: "La stagione 2026 sarà la mia ultima da giocatore"

01 Ott 2025 - 14:15
© IPA

© IPA

Gael Monfils ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico alla fine della stagione 2026. L'ex numero 6 del mondo ha condiviso la notizia sui social media, affermando che "il prossimo anno sarà il mio ultimo da tennista professionista". Monfils, noto per il suo stile di gioco spettacolare, ha iniziato a giocare a livello professionistico a 18 anni e vanta una carriera lunga 21 anni. Ha vinto 13 titoli ATP e raggiunto due semifinali del Grande Slam. Monfils ha espresso serenità riguardo alla sua decisione di ritirarsi. È l'ultimo di un gruppo di giocatori francesi noti come 'I Moschettieri' a ritirarsi, dopo Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon e Richard Gasquet. "Ho preso in mano una racchetta per la prima volta a due anni e mezzo e ho iniziato a giocare a livello professionistico a 18 anni", ha scritto Monfils. "L'opportunità di trasformare la mia passione in una professione è un privilegio che ho custodito gelosamente in ogni partita e in ogni momento della mia carriera ventennale. Sebbene questo sport significhi tutto per me, sono profondamente in pace con la mia decisione", ha aggiunto. I suoi migliori risultati nei tornei del Grande Slam sono le due semifinali all'Open di Francia del 2008 e allo US Open del 2016. "Anche se ci sono andato vicino, non ho mai vinto uno Slam in carriera. Non pretendo di riuscirci l'anno prossimo", ha detto Monfils, aggiungendo comunque di non avere rimpianti. 

