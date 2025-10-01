Logo SportMediaset
Ferraro Volley Roma, nasce nuova squadra pallavolo femminile

01 Ott 2025 - 15:30

 Dare vita a un progetto che unisca agonismo e crescita sociale, offrendo alle nuove generazioni luoghi di sport e socializzazione. È questa la visione con la quale Ferraro S.p.a, realtà italiana nella realizzazione di grandi opere e impianti sportivi, ha presentato la Ferraro Volley Roma, nuova squadra femminile della Capitale che debutterà nel campionato nazionale di Serie B2. "La pallavolo è uno sport straordinario e Roma ha una base sportiva enorme con di appassionati di volley. Pensiamo ai risultati ottenuti alle Olimpiadi e consideriamo la vastissima rete scolastica che abbiamo. I numeri parlano chiaro: abbiamo più di 25.000 ragazzi e ragazze che praticano volley. Roma non è una città qualunque e per questo deve stare al pari delle altre grandi città nel mondo. La nostra città deve pretendere strutture e un'organizzazione all'altezza perché merita una squadra di A1 sia nel femminile che nel maschile. Oggi è una giornata positiva per il volley e per Roma" le parole dell'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. "Costruire è la nostra missione. Con questa squadra vogliamo dare forma a un progetto inclusivo, fondato sui valori della passione e della socializzazione, per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. Non solo traguardi sportivi, ma un impegno per il territorio e per le nuove generazioni", ha poi concluso il presidente di Ferraro S.p.A. e fondatore del club, Antonio Ferraro. 

