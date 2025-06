Fabbri verso Golden Gala: "Non sono pronto per le misure del personale del 2024, voglio divertirmi"

Leonardo Fabbri si presenta al Golden Gala con l'intento di ritrovare il feeling con la pedana in cui si piazzò 2° nella scorsa stagione dietro all'americano Crouser. Il pesista ha dichiarato il suo intento alla vigilia del meeting di Roma: "Voglio divertirmi, Il Golden Gala è una grande opportunità per far divertire i sostenitori e per noi atleti. Vorrei trovare le stesse sensazioni dell'anno scorso". Per l'atleta toscano non bisogna fare paragoni tra il 2024 e il livello mostrato nella stagione in corso, visto che l'obiettivo è spostato in avanti al Mondiale in Giappone in programma a settembre: "Credo sia un errore fare un paragone con il Fabbri dello scorso anno e quello di oggi: a tornare sulle misure del personale del 2024 ancora non sono pronto, ma lo sarò per Tokyo".