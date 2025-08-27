Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Curling, Italia femminile in Norvegia per la Oslo Cup

27 Ago 2025 - 16:26

Archiviato il primo torneo della stagione con la semifinale raggiunta alle Euro Super Series di Stirling, la Nazionale femminile di curling riprende il suo percorso dalla Norvegia dove questo fine settimana va in scena la Oslo Cup.

Queste le convocate azzurre per l'occasione: Lucrezia Grande (MJ Academy), Rebecca Mariani (MJ Academy), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Elena Antonia Mathis (Asd Dare Plus) e Giulia Zardini Lacedelli. L'Italia è inserita nel Gruppo B insieme al Team Bjornstad, al Team Yildiz, al Team Kubeskova e al Team Hurlimann. Dieci in totale le squadre partecipanti con la prima fase in programma da giovedì a sabato con playoff e finali previste invece per domenica. "Dopo la buona uscita a Stirling, in Norvegia proveremo un assetto di squadra diverso con giocatrici in parte differenti così da ruotare la formazione e valutare i diversi profili delle atlete di interesse olimpico - spiega il direttore tecnico tricolore Marco Mariani -. In questa fase serve provare e sperimentare così da trovare le soluzioni migliori per i prossimi appuntamenti".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:42
Rugby, Nuova Zelanda in lutto: morto a 39 anni ex flanker Christie
17:13
F1, a Monza arriva la Racing Week di Red Bull
16:26
Curling, Italia femminile in Norvegia per la Oslo Cup
15:48
Tennis, Cnn celebra boom Italia: "Non solo cibo, arte e moda"
14:34
F1, Verstappen: "Non vedo l'ora tornare a Zandvoort tra marea arancione"