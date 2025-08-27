Curling, Italia femminile in Norvegia per la Oslo Cup

Queste le convocate azzurre per l'occasione: Lucrezia Grande (MJ Academy), Rebecca Mariani (MJ Academy), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Elena Antonia Mathis (Asd Dare Plus) e Giulia Zardini Lacedelli. L'Italia è inserita nel Gruppo B insieme al Team Bjornstad, al Team Yildiz, al Team Kubeskova e al Team Hurlimann. Dieci in totale le squadre partecipanti con la prima fase in programma da giovedì a sabato con playoff e finali previste invece per domenica. "Dopo la buona uscita a Stirling, in Norvegia proveremo un assetto di squadra diverso con giocatrici in parte differenti così da ruotare la formazione e valutare i diversi profili delle atlete di interesse olimpico - spiega il direttore tecnico tricolore Marco Mariani -. In questa fase serve provare e sperimentare così da trovare le soluzioni migliori per i prossimi appuntamenti".