Curling, Italia femminile in Norvegia per la Oslo Cup

Archiviato il primo torneo della stagione con la semifinale raggiunta alle Euro Super Series di Stirling, la Nazionale femminile di curling riprende il suo percorso dalla Norvegia dove questo fine settimana va in scena la Oslo Cup.
Queste le convocate azzurre per l'occasione: Lucrezia Grande (MJ Academy), Rebecca Mariani (MJ Academy), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Elena Antonia Mathis (Asd Dare Plus) e Giulia Zardini Lacedelli. L'Italia è inserita nel Gruppo B insieme al Team Bjornstad, al Team Yildiz, al Team Kubeskova e al Team Hurlimann. Dieci in totale le squadre partecipanti con la prima fase in programma da giovedì a sabato con playoff e finali previste invece per domenica. "Dopo la buona uscita a Stirling, in Norvegia proveremo un assetto di squadra diverso con giocatrici in parte differenti così da ruotare la formazione e valutare i diversi profili delle atlete di interesse olimpico - spiega il direttore tecnico tricolore Marco Mariani -. In questa fase serve provare e sperimentare così da trovare le soluzioni migliori per i prossimi appuntamenti".
Commenti (0)