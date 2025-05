"E' bellissimo essere qua a Imola, vedere tutti questi tifosi della Ferrari. C'è un'atmosfera stupenda e speriamo che riescano a fare una bella gara loro e anche Kimi". Così, sulla pit-lane, poco prima della partenza del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, il pluricampione di MotoGp, Valentino Rosi esprime il suo auspicio per le Ferrari e il giovane pilota bolognese in gara sul circuito romagnolo.