F1, upgrade prato-tribuna per il GP di Monza

Autodromo Nazionale Monza annuncia una speciale iniziativa dedicata esclusivamente a coloro che sono già in possesso di biglietti Circolare Prato (General Admission) per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 in programma dal 5 al 7 settembre. A partire dalle ore 12 di oggi sarà possibile effettuare un upgrade, acquistando un posto in tribuna per le giornate di venerdì 5 settembre (prove libere) e sabato 6 settembre (qualifiche), pagando soltanto la differenza rispetto al proprio biglietto Prato. Un’occasione imperdibile per vivere da vicino l’emozione della Formula 1 da una visuale privilegiata. Questa opportunità è disponibile per le singole giornate di evento del venerdì e del sabato - esclusi la giornata di domenica e abbonamenti - fino a esaurimento dei posti.