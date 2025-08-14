Ciclismo, Giro Polonia donne: omaggio a van Dijk

Pluricampionessa del mondo e una delle figure più rispettate del ciclismo, considera il titolo mondiale a cronometro conquistato nel 2021 come uno dei suoi successi più speciali, arrivato otto anni dopo la sua precedente medaglia d'oro. "È sicuramente uno dei miei ricordi più belli", ha detto. "So bene quanto duramente ho lavorato per arrivarci e quanto fossi concentrata prima e durante la gara. Ho collezionato tanti splendidi momenti in questi 20 anni, ma questo è senza dubbio il mio preferito". L'unico tassello mancante nel suo ricco palmarès? Una medaglia olimpica. "Ho avuto sfortuna nelle tre Olimpiadi a cui ho partecipato, ma sono felice di tutto ciò che ho raggiunto", ha concluso.