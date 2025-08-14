Logo SportMediaset
Ciclismo, Giro Polonia donne: omaggio a van Dijk

14 Ago 2025 - 14:34

Durante la tappa finale della terza edizione del Tour de Pologne Women a Naleczów, l'organizzazione ha reso omaggio a Ellen van Dijk (Lidl-Trek), che ha annunciato la conclusione della sua straordinaria carriera ventennale al termine della stagione. A nome di tutta l'organizzazione, Agata Lang-Lelangue, Vicepresidente del Tour de Pologne, ha consegnato a van Dijk Maia, la mascotte del Tour de Pologne, e una bottiglia di vino per celebrare l'occasione. Un'emozionata Ellen ha sorriso dicendo che il suo piccolo avrebbe sicuramente apprezzato la simpatica ape. Riflettendo sulla sua carriera, Van Dijk ha dichiarato: "Ho trascorso 20 anni meravigliosi nel gruppo. Ora voglio dedicare più tempo possibile al mio bambino e alla mia famiglia. Continuerò sempre ad andare in bici perché amo questo sport, ma è arrivato il momento di smettere di correre. Non ho ancora un piano concreto, ma mi piacerebbe rimanere nel mondo del ciclismo in qualche modo"".

Pluricampionessa del mondo e una delle figure più rispettate del ciclismo, considera il titolo mondiale a cronometro conquistato nel 2021 come uno dei suoi successi più speciali, arrivato otto anni dopo la sua precedente medaglia d'oro. "È sicuramente uno dei miei ricordi più belli", ha detto. "So bene quanto duramente ho lavorato per arrivarci e quanto fossi concentrata prima e durante la gara. Ho collezionato tanti splendidi momenti in questi 20 anni, ma questo è senza dubbio il mio preferito". L'unico tassello mancante nel suo ricco palmarès? Una medaglia olimpica. "Ho avuto sfortuna nelle tre Olimpiadi a cui ho partecipato, ma sono felice di tutto ciò che ho raggiunto", ha concluso.

16:41
Tamberi è diventato papà, è nata la figlia Camilla ad Ancona
16:40
Pugilato, Mondiali: ultima fase preparazione Azzurri dal 20/8 ad Assisi
15:03
MotoGP, Bagnaia: "L'obiettivo è tornare a vincere"
14:34
Ciclismo, Giro Polonia donne: omaggio a van Dijk
13:38
Modena e Maranello ricordano Enzo Ferrari a 37 anni dalla morte