F1: Sinner ad Abu Dhabi, visita al paddock e saluto ad Antonelli

Jannik Sinner torna sul circuito di Yas Marina, come gia' lo scorso anno, per assistere al Gp di Abu Dhabi che conclude la stagione assegnando il titolo Mondiale piloti della Formula 1. "Bentornato al paddock", dice sul suo profilo Instagram la F1, postando il video dell'arrivo del tennisa. Il n.2 del ranking Atp, in questi giorni in vacanza a Dubai, e' arrivato sul circuito degli Emirati stamattina con la fidanzata Laila Hasanovic. Una rapida visita al paddock, poi un saluto e la foto con l'amico Kimi Antonelli col quale ha fatto qualche giro di pista a bordo di una Mercedes AMG GT