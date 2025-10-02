F1, Russell: "Nessuna novità su rinnovo"

"Non ho notizie sul mio rinnovo, le cose devono essere fatte nel modo giusto e con attenzione. Nulla da preoccuparsi, chiuderemo tutto quando sarà il momento. Se sono un duro nelle trattative? Non credo? È solo una questione di trovare un beneficio per me. E quando ci saranno notizie le comunicheremo". Così George Russell, pilota della Mercedes, alla vigilia del weekend del Gp di Singapore. "Se Max può vincere il Mondiale? Se avrà una macchina competitiva, può rimontare", ha aggiunto.