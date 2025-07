F1: presentato il poster del Gran Premio d'Italia 2025

Presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, a Roma, alla presenza del Commissario Straordinario dell'ACI, Tullio Del Sette, del sub Commissario Straordinario, Giovanni Battista Tombolato, e del Presidente eletto dell'ACI, Geronimo La Russa, è avvenuta la presentazione ufficiale del poster del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025, 16ª prova del Campionato del Mondo di Formula 1, che si terrà nell'Autodromo Nazionale di Monza dal 5 al 7 settembre. Nello specifico, il tema del poster 2025 riguarda "Il senso della velocità" mediante un'interpretazione visiva del DNA del circuito brianzolo, che è il secondo circuito permanente più antico al mondo ancora in attività, dopo l'Indianapolis Motor Speedway. Il poster raffigura la velocità come un vortice dinamico che fonde il tricolore italiano con il blu dell'ACI. Tra le monoposto presenti nell'opera troviamo la Ferrari; la Mercedes; e la McLaren-Mercedes. "Monza per me è casa. Ma è soprattutto la casa della F1, della passione dei tifosi e della massima tecnologia - ha dichiarato Geronimo La Russa - la longevità della sua presenza in F1 è la conferma dell'importanza del lavoro di tutti quelli che si spendono quotidianamente per realizzare un evento che fa bene al territorio e che porta un vantaggio a tutto il Paese".