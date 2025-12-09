F1, niente rivincita per Sainz: "Non gioisco per i zero podi di Hamilton"

© italyphotopress
"Non sono contento degli zero di Hamilton, sono contento dei miei due podi. Le cose mi sono andate bene come credevo che potessero andare, e questo è ciò che più mi soddisfa". Così il pilota della Williams Carlos Sainz parlando in una intervista a Marca, torna sul suo addio alla Ferrari. "Penso che ci saranno persone alla Ferrari a cui mancherò, ma a livello personale penso", ha aggiunto il pilota spagnolo.
Infine alla domanda se con la Ferrari 2025 avrebbe potuto ottenere risultati simili, Sainz non si sbilancia. "Non lo so. Non mi sono mai fermato a pensarci, adesso speculare non serve a nulla. Sono concentrato sul migliorare con la Williams e arrivare al 2026 nel miglior modo possibile", ha concluso Sainz.