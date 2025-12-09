F1, niente rivincita per Sainz: "Non gioisco per i zero podi di Hamilton"

"Non sono contento degli zero di Hamilton, sono contento dei miei due podi. Le cose mi sono andate bene come credevo che potessero andare, e questo è ciò che più mi soddisfa". Così il pilota della Williams Carlos Sainz parlando in una intervista a Marca, torna sul suo addio alla Ferrari. "Penso che ci saranno persone alla Ferrari a cui mancherò, ma a livello personale penso", ha aggiunto il pilota spagnolo.