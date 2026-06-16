F1: McLaren presenta ricorso contro podio Gasly a Montecarlo

La McLaren ha confermato di aver formalmente presentato ricorso alla Fia, l'organo di governo della Formula 1, dopo che Pierre Gasly è stato reintegrato al terzo posto nel Gran Premio di Monaco. Lo rende noto la F1. Il pilota francese ha tagliato il traguardo in terza posizione, ma inizialmente era stato retrocesso al settimo posto a causa di due penalità di cinque secondi ciascuna, aggiunte al suo tempo di gara, cedendo così il podio a Isack Hadjar della Red Bull. L'Alpine ha quindi richiesto un ricorso contro le penalità, che è stato accolto dopo che il team ha presentato nuove prove significative e pertinenti. Gasly ha appreso della decisione poco prima dell'inizio delle prime prove libere sul circuito di Barcellona-Catalunya, venerdì.