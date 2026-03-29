F1 Giappone, il team radio Ferrari: "Leclerc due palle d'acciaio"

Charles Leclerc ha conquistato un bel podio nel Gp del Giappone superando le avversità della Safety Car con una serie di sorpassi magistrali all'esterno di curva 1 ai danni delle Mercedes, culminati nel corpo a corpo decisivo con George Russell che ha certificato il terzo posto del monegasco. La ferocia agonistica mostrata a Suzuka ha rotto gli indugi persino nel muretto box, portando l'ingegnere di pista Bryan Bozzi a dirgli in un team radio inequivocabile "hai due palle d’acciaio, Charles".