Sci nordico: l'addio di Pellegrino, festa al traguardo nella sua St. Barhelemy

Federico Pellegrino ha voluto vivere insieme a tutto il fondo azzurro la sua ultima giornata da atleta professionista. Il fuoriclasse di Nus, che proprio a St. Barhelemy (Aosta) ha mosso i primi passi sugli sci stretti, ha preso parte alla gara della 50 chilometri in tecnica classica, salvo fermarsi dopo la prima delle due tornate di 25 chilometri e dedicarsi così alla festa celebrativa. Qualche lacrima ripensando a tutte le imprese che ha firmato durante la carriera, un passaggio nella fan zone, per attendere l'arrivo dei compagni di mille avventure e concedersi poi le ultime scivolate con il pettorale addosso. Sul traguardo ad accogliere il campione delle Fiamme Oro la moglie ed ex fondista azzurra Greta Laurent, i figli Alexis e Fabien, gli allenatori, i compagni di squadra, il fan club e anche due atleti dello sci alpino, Benjamin Alliod e Sophie Mathiou.