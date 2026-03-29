Nba: Wembanyama spinge gli Spurs, Doncic squalificato

29 Mar 2026 - 07:53

I San Antonio Spurs hanno allungato a otto partite la striscia vincente in Nba, battendo 127-95 in trasferta i Milwaukee Bucks, ancora privi di Giannis Antetokounmpo. Decisivo ancora una volta Victor Wembanyama, con 23 punti, 15 rimbalzi e sei assist. San Antonio ha consolidato così la sua seconda posizione nella Western Conference, appena dietro agli Oklahoma City Thunder. Non ha giocato, e non lo farà nemmeno domani, un'altra stella del campionato, Luka Doncic, che è stato squalificato per una partita dopo aver ricevuto il suo 16/o fallo tecnico della stagione, contro Brooklyn. Non sarà disponibile per la partita di domani contro Washington e ora verrà automaticamente squalificato per una partita ogni due falli tecnici fino alla fine della stagione. Grazie a lui, comunque, i Lakers sono al terzo posto a Ovest. Nella sfida playoff della Eastern Conference tra Philadelphia e Charlotte si sono imposti i Sixers per 118-114. Gli Hornets avevano un vantaggio di 15 punti nel terzo quarto ma dall'altra parte sono stati decisivi per la rimonta Joel Embiid (29 punti), Paul George e Tyrese Maxey (26 punti ciascuno). Philadelphia è settima nella Eastern Conference, appena dietro Atlanta e Toronto, che hanno già un posto garantito nei playoff. Solidi leader a Est, i Detroit Pistons hanno facilmente sconfitto i Minnesota Timberwolves 109-87, con ben dieci giocatori in doppia cifra.

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