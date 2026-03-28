MotoGP, Di Giannantonio: "Il giro più adrenalinico della vita"

28 Mar 2026 - 18:28

"Sono veramente contento, è stato il giro più adrenalinico della mia vita. Ho spinto, mi sentivo molto bene sulla moto". Così Fabio Di Giannantonio a Sky dopo la pole position del GP di Austin di MotoGP. "Il team - continua - ha fatto un grande lavoro, questa mattina abbiamo fatto una modifica ed è servita. La Sprint sarà una battaglia, non sarà facile prendere un gap sufficiente come in Brasile. Ci sono tanti piloti molto veloci, saremo tutti lì. La pole la dedico a tutta la mia squadra".

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