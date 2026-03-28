Wta Miami: trionfa Sabalenka, battuta Gauff in finale

Dopo Indian Wells, la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka ha realizzato il "Sunshine double", vincendo anche il torneo WTA 1000 di Miami. In finale la bielorussa ha sconfitto l'americana Coco Gauff. Sabalenka, campionessa in carica in Florida, ha replicato il successo dello scorso anno, conquistando il suo terzo trofeo stagionale con una vittoria per 6-2, 4-6, 6-3 in oltre due ore di gioco. Sabalenka, 27 anni, ha perso solo una delle sue 24 partite quest'anno, la finale degli Australian Open contro la kazaka Elena Rybakina, che ha poi sconfitto in finale a Indian Wells e in semifinale a Miami. È la quinta giocatrice a realizzare il "Sunshine double" americano dopo Steffi Graf (1994 e 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022), eguagliando il record di Swiatek di 11 titoli WTA 1000. Contro Gauff è stata superiore per gran parte della partita, cedendo solo alla rimonta della numero quattro del mondo, che si è aggiudicata il secondo set sfruttando una delle due palle break a sua disposizione in tutto l'incontro. Al contrario, la ventiduenne americana è stata troppo incostante al servizio (7 doppi falli, 67% di prime di servizio) per impensierire l'avversaria. Comunque Gauff salirà al terzo posto della classifica mondiale da lunedì, superando Iga Swiatek.