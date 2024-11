F1, FERRARI: CHIVAS REGAL OFFICIAL TEAM PARTNER

La Scuderia Ferrari annuncia una partnership pluriennale con Chivas Regal, il whisky scozzese che diventa "Official Team Partner" alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas della prossima settimana. "Attraverso la partnership, Scuderia Ferrari HP con Chivas Regal metterà in campo attivazioni che avranno come obiettivo quello di far conoscere a una nuova categoria di appassionati il dietro le quinte della Formula 1, facendo scoprire loro anche ciò che succede lontano dalla pista, con esperienze immersive e contenuti esclusivi. La partnership sarà sfruttata da Chivas Regal anche come piattaforma per aumentare la consapevolezza sui pericoli del bere quando si guida e lanciare messaggi positivi alla grande platea degli appassionati di motorsport", si legge nella nota. "Siamo lieti di annunciare la collaborazione con Chivas Regal. La partnership che presentiamo oggi è basata su valori condivisi come la continua ricerca dell'eccellenza, la cura per i particolari e l'artigianalità, corroborati da una profonda tradizione che però, proprio come accade nel nostro sport, è in continua evoluzione. Con Chivas Regal ci accomuna la voglia di progredire e di essere il riferimento nei rispettivi campi d'azione. Sarà piacevole iniziare a collaborare a quella che sarà una partnership benefica per entrambi i brand", ha dichiarato Frédéric Vasseur, team Principal della Scuderia Ferrari.