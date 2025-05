F1, edizione da record per Imola: 242.000 tifosi nel weekend

Edizione da record, quella del 2025, per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna sul circuito di Imola. Sono stati 242.000, nel fine settimana, i tifosi che hanno gremito l'autodromo della città romagnola, tra tribune e prati. "L'incremento dell'affluenza del pubblico a Imola rispetto allo scorso anno - ha osservato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi - rappresenta un risultato estremamente significativo, frutto di un efficace lavoro di squadra che testimonia la capacità organizzativa del sistema-Italia". Si tratta, ha aggiunto, di "un esempio concreto di come il nostro Paese sappia esprimere eccellenza anche nell'ambito dei grandi eventi sportivi internazionali confermando ancora una volta il valore del Made in Italy"- I numeri della tre giorni imolese, ha evidenziato Tullio Del Sette, commissario straordinario Aci, "parlano chiaro: questo Gran Premio si è dimostrato un eccellente successo di pubblico, che conferma l'intensità dell'impegno, la qualità delle professionalità Aci e l'importanza del lavoro di squadra con tutti i soggetti coinvolti. Un ringraziamento sincero - ha concluso - a quanti hanno contribuito a questo straordinario risultato e alle decine di migliaia di tifosi e appassionati accorsi a Imola da tutto il mondo".