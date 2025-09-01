F1, American Express arricchisce l'esperienza dei fan a Monza

American Express è pronta ad accogliere i Titolari di Carta e gli appassionati di motorsport al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025, in programma dal 5 al 7 settembre presso l’Autodromo Nazionale di Monza, costruito nel 1922 e noto anche come “Tempio della Velocità” per i suoi lunghi rettilinei e le celebri chicane. In qualità di Official Payments Partner di Formula 1, American Express arricchisce l’esperienza dell’evento offrendo ai Titolari di Carta una serie di vantaggi e attività dedicate per vivere da protagonisti tutto il weekend di gara. Tra questi, l’accesso prioritario al circuito, che consente di saltare le code e immergersi subito nell’atmosfera vibrante dell’evento, e la possibilità di ricevere le Amex Race Radio, che trasmettono la telecronaca in diretta dalla F1 TV, per seguire in tempo reale tutti gli sviluppi del weekend di gara.