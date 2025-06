Extreme Triathlon Series in Italia con The Stone: sfida full distance d’alta quota per 150 triatleti di pietra

Centocinquanta triatleti di pietra alla conquista di un sogno: 3.8 km a nuoto nel Lago di Iseo, 175 km in bici con il superamento dei tre infernali Passi Aprica, Mortirolo e Gavia, e, infine, 39 km di corsa sui sentieri sterrati dell’alta Valle Camonica fino al traguardo di Passo Paradiso. Sabato 5 luglio andrà nuovamente in scena The Stone, il triathlon estremo full distance d’alta quota organizzato da TriO Events in partnership con Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Ponte di Legno e Comune di Sulzano. Sono giunti da ben 15 Paesi al mondo (Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Italia) per mettersi alla prova in questa impressionante ascesa di oltre 6mila metri lungo le tre frazioni ed essere insigniti dell’iconica pietra degli StoneMen. Grande novità dell’edizione 2025 sarà The Stone Relay: le fatiche dell’eccezionale impresa potranno essere condivise in team effettuando una frazione diversa a membro, nel caso di squadre da 3 persone, o lasciando a un componente due frazioni, per le squadre da 2 persone. “Oltre alla The Stone Relay, abbiamo confermato il programma Approach to Stone per consentire di vivere questa magnifica esperienza anche a chi non si sentisse totalmente pronto – dichiara Andrea Visconti di TriO Events - 50 triatleti testeranno, quindi, il tracciato e le proprie capacità nel percorso di avvicinamento allo Stone: la finish line sarà al Passo del Tonale dopo 2,2 km di nuoto, 138 km di bici e 27 km di corsa”. Dal 2021 la competizione è tappa della Extreme Triathlon Series, il circuito internazionale che raggruppa alcuni tra i triathlon estremi più duri organizzati nel mondo: Winterman CZECH Xtreme Triathlon, Knysna Extreme Triathlon, Pirene Xtreme Triathlon e Austria eXtreme Triathlon, oltre a The Stone. Proprio in Italia la tedesca Nadine Truppat cercherà di ottenere l’ambito accesso all’élite Hall of Fame Extreme Triathlon Series, possibile per chi completa entro 3 anni le 5 gare.