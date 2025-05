Europei tuffi: l'azzurra Jodoin di Maria vince l'oro dai 10 metri

Sarah Jodoin di Maria ha vinto la medaglia d'oro dai dieci metri agli Europei di tuffi in corso ad Antalya, in Turchia. La 24enne italocanadese ha ottenuto 342.85, precedendo la tedesca Pauline Pfeif e la olandese Else Praasternik. Un europeo di Antalya fin qui trionfale per gli azzurri dei tuffi, con cinque medaglie complessive, due ori, due argenti e un bronzo, e con ancora quattro giornate di gare e la possibilità di raggiungere la doppia cifra come avvenne a Roma 2022 e a Cracovia 2024.