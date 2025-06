Europei canottaggio: cinque medaglie per l'Italia a Plovdiv

Si chiudono nel segno delle due ammiraglie maschile e femminile gli Europei assoluti di Plovdiv (Bulgaria), primo atto internazionale del quadriennio della Nazionale di Canottaggio guidata dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici. Cinque medaglie per l'Italia che agli argenti dei due senza femminile (Laura Meriano, Alice Codato) e maschile (Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato), insieme al bronzo del singolista paralimpico Giacomo Perini, oggi aggiunge altri due terzi posti conquistati dall'otto femminile (Clara Guerra, Elisa Mondelli, Stefania Gobbi, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Kiri English-Hawke, Laura Meriano e Alice Codato, tim. Emanuele Capponi) e maschile (Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Alessandro Gardino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, tim. Alessandra Faella). L'otto femminile mette in pratica una strategia di gara coraggiosa e aggressiva sin dalla partenza. Le azzurre, poco dopo i 500, superano la Romania e si attestano in terza posizione, precedute da Gran Bretagna e Olanda. Le posizioni non cambiano più sino al traguardo. Terzo bronzo continentale consecutivo per l'Italia in questa specialità. Nell'otto maschile, duello lungo l'intero percorso per l'Italia con la Germania che sopravanza la barca azzurra tra i 500 e i 1500 ma che poi deve arrendersi a un magistrale serrate. Ventinove centesimi fanno la differenza a favore degli azzurri. Il quattro di coppia maschile (Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili), rimasto indietro nella prima metà gara prima di avviare una generosa rimonta, è quarto al traguardo, preceduto da Gran Bretagna, Olanda e Polonia. Secondo posto in finale B, ottavo complessivo, per il singolista Davide Mumolo. Prossimo appuntamento per la Nazionale tra due settimane alla Schiranna di Varese per la prima prova di Coppa del Mondo.