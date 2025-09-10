Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Eurobasket: Germania-Slovenia 99-91, Doncic fuori dal torneo

10 Set 2025 - 23:25

La Germania ha sconfitto 99-91 la Slovenia di Luka Doncic nei quarti di Eurobasket, accedendo così alla semifinale dove affronterà la Finlandia. La stella dei Los Angeles Lakers ha segnato 39 punti ma, gravato presto di falli - complice anche un 'tecnico' inflittogli a inizio gara -, non è riuscito a fare la differenza contro i campioni del mondo in carica. A Riga, i tedeschi, dopo essere stati a lungo sotto nel punteggio, sono riusciti a rientrare in partita all'inizio dell'ultimo quarto e nel finale hanno effettuato il sorpasso decisivo. Ben cinque gli uomini in doppia cifra della Germania, con l'ala degli Orlando Magic Franz Wagner miglior marcatore con 23 punti, seguito da Dennis Schroder dei Detroit Pistons con 20. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:10
MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:10
MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

MCH ARRIVO ITALVOLLEY MCH

Le ragazze dell'Italvolley in Italia: l'arrivo trionfale delle campionesse del Mondo

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:33
Tennis, Berrettini torna in campo in Cina: "Ci vediamo ad Hangzhou"
23:25
Eurobasket: Germania-Slovenia 99-91, Doncic fuori dal torneo
22:31
Tennis, Cobolli: "Spero di far parte della squadra di Coppa Davis"
19:53
MotoGP: Martin, Bezzecchi e il team Aprilia in visita alla Brembo
19:31
Ciclismo, GIVI-Bike sponsor del 3° Ritmo Tuscany Bike Festival