EuroBasket 2025: i convocati di Pozzecco per il ritiro, invitato anche Donte DiVincenzo

La preparazione proseguirà a Trieste, dove Nik Melli e compagni giocheranno contro la Lettonia di coach Luca Banchi sabato 9 agosto alle ore 20.00. Chiusura in Italia giovedì 14 agosto al PalaDozza di Bologna contro l’Argentina alle 20.00 per una sfida che non va in scena dall’agosto 2004, giorno della Finale Olimpica ad Atene. I biglietti per la gara di Bologna saranno messi in vendita nei prossimi giorni. La preparazione terminerà con la partecipazione all’ormai tradizionale Torneo dell’Acropoli di Atene: giovedì 21 agosto di nuovo contro la Lettonia e venerdì 22 agosto contro i padroni di casa della Grecia. Esordio europeo a Limassol il 28 agosto contro la Grecia alle 20.30 (21.30 locali).