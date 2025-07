Paltrinieri mostra radiografia dito rotto, 'ma ne ho altri nove'

La foto della radiografia del dito rotto non toglie il sorriso a Gregorio Paltrinieri, fresco del secondo argento ai Mondiali di nuoto, nella 5 km in acque aperte. Il campione azzurro, dopo essere di nuovo salito sul podio a Singapore, ha postato sul suo profilo Instagram l'immagine radiografica del dito anulare della mano sinistra: la diagnosi parlava di "distacco di un piccolo frammento osseo all'inserzione del tendine estensore della terza falange del quarto dito della mano sinistra". Poi, Paltrinieri ci ha scherzato su. "Tenevo troppo a questa gara. Il dolore al dito? Fa molto male tutte le volte che poggio la mano in acqua, non posso nuotare col tutore ma serve un taping che ho perso subito. Pero' di dita ne ho altri nove..."