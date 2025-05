Equitazione, Rodrigo Pessoa alla SIR la Farnesina

Leggenda del salto ostacoli mondiale, una carriera segnata da successi internazionali - con oltre 70 vittorie nei Grand Prix - tecnica raffinata e un legame profondo con i cavalli con cui ha gareggiato: il campione brasiliano Rodrigo Pessoa terrà due giorni di lezione presso la Società Ippica Romana, meglio conosciuta come la Farnesina. Lunedì 19 e martedì 20 maggio, nei giorni che precedono il 92° CSIO di Roma - Piazza di Siena, dieci binomi suddivisi in due riprese dalle ore 15 alle ore 18 potranno vivere un'opportunità formativa e di condivisione unica in un luogo storico nel centro di Roma, la Farnesina, punto di riferimento nel mondo agonistico e culturale, dove si sono formati nomi illustri dell'equitazione del nostro Paese, tra cui i fratelli d'Inzeo, Graziano Mancinelli e molti altri campioni olimpici. Un doppio imperdibile appuntamento per cavalieri e appassionati aperto anche agli spettatori che, su prenotazione, potranno assistere alle lezioni di un'eccellenza equestre, considerata tra i più talentuosi della sua generazione. Dopo un importante intervento di ristrutturazione e ammodernamento delle sue strutture, inaugurato nel dicembre 2023, la Farnesina si conferma un centro all'avanguardia per la formazione e la pratica sportiva.